Spezzano della Sila: Pasquale Tridico alla Festa dell’Unità del Pd: “ripartiamo dalle aree interne”

SPEZZANO SILA – Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo, nella sua prima uscita alla Festa dell’Unità di Spezzano Sila, ha affermato che la Calabria dovrà ripartire dalle sue aree interne, che negli anni si sono spopolate. Aree interne che rappresentano il cuore pulsante di questa regione.

Sul reddito di dignità, per combattere povertà ed esclusione sociale e definito dal centrodestra come un voto di scambio, una bandiera elettorale, ha sottolineato come il reddito di dignità servirà una platea non coperta dall’assegno di inclusione o dallo strumento di formazione lavoro, ed è assolutamente sostenibile se legato alle politiche attive e anche all’autoimprenditorialità.