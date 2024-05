Spezzano della Sila, intitolata a Peppino Via la scuola elementare di via Stazione

SPEZZANO DELLA SILA – E’ stato restituito alla comunità di Spezzano Sila, l’antico istituto scolastico di via Stazione che l’Amministrazione, guidata dal sindaco Salvatore Monaco, ha fatto ristrutturare. L’antica struttura scolastica, ristrutturata grazie ad un finanziamento di circa 2 milioni di euro, è stata intitolata all’indimenticato Peppino Via, uomo di cultura, autore di numerosi libri, sindaco della cittadina presilana che ha insegnato nella scuola elementare di Via Stazione. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, alla presenza della comunità studentesca, dei genitori dei parenti del compianto Peppino Via e di numerosi cittadini, è stata scoperta una targa commemorativa. Un atto di riconoscimento che l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto, in memoria di questo suo cittadino illustre che in questa scuola ha formato, com’è stato ricordato durante la cerimonia, la mente e il cuore di numerosi concittadini.

- Pubblicità Sky-