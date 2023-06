Spezzano della Sila contro l’abbandono dei rifiuti: giovedì il primo Forum Ambientale

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila contro l’abbandono dei rifiuti nei boschi e nella continua sensibilizzazione ambientale. Si tratta di una battaglia di civiltà̀ perché chi abbandona un rifiuto nell’ambiente non solo commette un atto illegale, ma sta avvelenando il territorio, i corsi d’acqua ed il mare e sta pregiudicando la nostra salute.

La giornata ecologica che si è svolta nella mattina del 09 giugno scorso a Camigliatello Silano, con i giovani volontari del Servizio Civile Nazionale impiegati al comune di Spezzano della Sila e grazie al continuo attivismo delle associazioni ambientali del territorio (Terra Mia), pone l’attenzione sul tema dei rifiuti abbandonati nei boschi.

Il sindaco Salvatore Monaco, insieme all’assessore all’Ambiente Ludovico Serra e a tutta l’Amministrazione, sottolinea “la volontà di continuare ad essere protagonisti sul tema dei rifiuti malgrado tutte le difficoltà emergenziali che presenta la nostra regione, sin dal nostro insediamento”.

E’quanto dichiara il primo cittadino presilano. “Abbiamo messo il tema ambientale ai primi posti dell’agenda politica, con il potenziamento del servizio, facendo investimenti strutturali come il Centro di Raccolta Comunale e la realizzazione della postazione ecologica zonale (PEZ) di Camigliatello, che per metà luglio sarà a disposizione dei turisti che non riescono a rispettare il calendario della raccolta differenziata per motivi logistici.

Il primo Forum Ambientale a Spezzano della Sila

“Noi ci siamo – precisa il sindaco Monaco – e vogliamo mantenere il confronto sempre aperto, per questo motivo annunciamo sin da ora un evento, “Il Primo Forum Ambientale”, dedicato all’economia circolare che si terrà Giovedì 29 giugno a Spezzano della Sila ore 21.00”. Nel dibattito si darà spazio alle associazioni, alle vicine amministrazioni e a tutte le esperienze positive che hanno fatto dell’economia circolare il proprio leitmotiv. Nella serata ci sarà anche uno spettacolo di Junk Music ovvero musica ecologica. L’Amministrazione di Spezzano della Sila vuole mettere sul tavolo del confronto esperienze e proposte concrete per una migliore gestione dei rifiuti, ritenendola una pratica che richiede maggiore decisionismo e determinazione da parte di tutti gli attori: enti, aziende, cittadini. Un evento che sarà utile anche per fare il punto sulla governance dei rifiuti sia a livello locale che a livello regionale.