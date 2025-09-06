HomeProvincia

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

Protagonista è la Banda Città di Noicattaro, diretta dal maestro Fiorangelo Orsini, tra le bacchette più prestigiose del panorama italiano

D.R.
Scritto da D.R.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della Musica” e dedicata alla memoria di Fernando Rota, imprenditore della Presila. L’evento, che come da tradizione si svolge nei primi giorni di settembre, vede protagonista la Banda Città di Noicattaro (Bari), diretta dal maestro Fiorangelo Orsini, tra le bacchette più prestigiose del panorama italiano.

Orsini, diplomato in corno con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, è cittadino onorario di Spezzano della Sila dal 2003 e può vantare una lunga carriera costellata di successi e riconoscimenti. Quest’anno l’appuntamento assume un valore ancora più speciale per la comunità spezzanese, tra i musicisti della prestigiosa banda pugliese si esibisce infatti il giovane Pietro Rizzo, 23 anni, trombettista di Spezzano della Sila.

Pietro Rizzo,  ha partecipato a numerosi concerti e concorsi in tutta Italia. Dal 2022 ricopre il ruolo di capobanda artistico e vice-maestro direttore della Banda Musicale Città di Casali del Manco. Ha avviato gli studi di direzione di orchestra di fiati, composizione e strumentazione presso il Conservatorio di Cosenza.

Insomma, una edizione particolare quella Festa della Musica di quest’anno perchè rappresenta, senza ombra di dubbio un motivo di grande orgoglio per la comunità di Spezzano della Sila, con la partecipazione di uno dei suoi giovani talenti in un evento tanto importante.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

Area Urbana
COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri per oltre 15mila...

Calabria
VIBO VALENTIA - Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37240Area Urbana22365Provincia19850Italia8023Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
D.R.
Altri Articoli di D.R.

Leggi ancora

Area Urbana

Regionali: il Pd cambia le liste ma non la rotta, il...

Tutto cambia perché nulla cambi, anzi no, perché nulla cambia e tutto resta com’è. Si potrebbe definire così l’estenuante tentativo di rinnovamento che alcuni...
Provincia

Cerisano: Padovano racconta la sua ingiusta detenzione, riflessione sulla presunzione d’innocenza

CERISANO Un confronto vivace e costruttivo ha animato l’incontro svoltosi a Cerisano sul tema della giustizia e, in particolare, sulla presunzione d’innocenza. Dal dibattito...
Provincia

Regionali, Greco (IdM): “la mia candidatura con la Lega è una...

LAMEZIA TERME – I motivi della candidatura al Consiglio regionale nelle liste della Lega, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto, Orlandino Greco,...
Area Urbana

Cosenza, emergenza cinghiali in Calabria: promosso un incontro da ANCI

COSENZA – Si è svolto nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza un incontro di grande rilevanza promosso da ANCI...
Area Urbana

Regionali, Renzi a Cosenza per sostenere Tridico attacca Occhiuto: “è la...

COSENZA - Nel dibattito sul reddito di dignità proposto da Pasquale Tridico, Matteo Renzi, in visita a Cosenza per sostenere il progetto del polo...
Calabria

Gasparri(FI): “con il secondo mandato di Occhiuto nuova stagione di crescita...

COSENZA - Sono giorni, per non dire ore, frenetici per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, impegnate a completare le rispettive liste che parteciperanno...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA