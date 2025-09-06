Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della Musica” e dedicata alla memoria di Fernando Rota, imprenditore della Presila. L’evento, che come da tradizione si svolge nei primi giorni di settembre, vede protagonista la Banda Città di Noicattaro (Bari), diretta dal maestro Fiorangelo Orsini, tra le bacchette più prestigiose del panorama italiano.

Orsini, diplomato in corno con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, è cittadino onorario di Spezzano della Sila dal 2003 e può vantare una lunga carriera costellata di successi e riconoscimenti. Quest’anno l’appuntamento assume un valore ancora più speciale per la comunità spezzanese, tra i musicisti della prestigiosa banda pugliese si esibisce infatti il giovane Pietro Rizzo, 23 anni, trombettista di Spezzano della Sila.

Pietro Rizzo, ha partecipato a numerosi concerti e concorsi in tutta Italia. Dal 2022 ricopre il ruolo di capobanda artistico e vice-maestro direttore della Banda Musicale Città di Casali del Manco. Ha avviato gli studi di direzione di orchestra di fiati, composizione e strumentazione presso il Conservatorio di Cosenza.

Insomma, una edizione particolare quella Festa della Musica di quest’anno perchè rappresenta, senza ombra di dubbio un motivo di grande orgoglio per la comunità di Spezzano della Sila, con la partecipazione di uno dei suoi giovani talenti in un evento tanto importante.