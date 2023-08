SPEZZANO ALBANESE (CS) – Un incendio divampato per cause in corso di accertamento minaccia il complesso delle Terme di Spezzano. Le fiamme, divampate nelle scorse ore, sarebbero partite da un uliveto a ridosso del parco e spinte dal vento, stanno interessando l’area della struttura. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco e al momento, non si registrano feriti o danni al sito termale.

