Spezzano Albanese, divertimento per grandi e piccini al Carnevale spezzanese

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Sono diversi gli appuntamenti proposti quest’anno dall’amministrazione comunale di Spezzano Albanese, guidata dal sindaco Ferdinando Nociti, per la prossima tre giorni di Carnevale nella comunità arbëreshe. Si parte oggi, sabato 10 febbraio con la sfilata dei gruppi in maschera, carri allegorici e gruppi folkloristici.

Il raduno è alle 14.45 presso la Villa del Ricordo per poi fare la parata lungo la Via Nazionale fino ad arrivare in Piazza della Repubblica. Spazio ai più piccoli, invece, domenica 11 febbraio con il “Carnevale dei bambini”. L’appuntamento è alle 10.30 in Piazza della Repubblica dove ci sarà il ritrovo delle mascherine e la premiazione di quella più bella. Lunedì 12 febbraio sarà la volta della seconda edizione della “Sfilata in maschera”. Saranno premiati: il costume più originale, il più bello, il più simpatico. Appuntamento alle 15.30 in Piazza della Vittoria.

«Saranno dei giorni di divertimento – afferma il delegato al Turismo e Spettacolo, Giuseppe Gazzarano – e ringrazio per la collaborazione le associazioni Nuova Arci e La Bottega dei Sogni. Abbiamo lavorato per regalare a grandi e piccini un momento di divertimento e spensieratezza, il tutto sempre mantenendo fede al programma di rivalorizzazione e promozione delle nostre tradizioni identitarie. Invitiamo tutta la cittadinanza – conclude – e i graditi ospiti a prendere parte al nostro carnevale».