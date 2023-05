Spezzano Albanese: 47mila euro per trasformare il parcheggio in piazza della Repubblica

SPEZZANO ALBANESE (CS) – L’Amministrazione comunale di Spezzano Albanese, nell’ottica del certosino lavoro messo in atto per la riqualificazione del paese, grazie a un finanziamento di 47mila euro, ha predisposto un “concorso di idee” per realizzare un’idea all’avanguardia di trasformazione della Piazza della Repubblica, attualmente utilizzata come area di parcheggio.

Grande soddisfazione da parte di tutta l’Amministrazione Comunale che sta puntando molta attenzione su quest’area, che si trova al centro del paese, e che è un importante polo che si vuole trasformarlo in un gioiello cittadino. Oltre ad aumentare il numero di parcheggi, si sta lavorando per ampliare l’arredo urbano e l’attuale parco giochi a cui verrà inglobato il parcheggio, passando così dai 4 mila mq a 8 mila mq di verde pubblico attrezzato. Gli interrati di quest’area verranno utilizzati per i parcheggi che raddoppieranno di numero.

I posti complessivamente dovrebbero arrivare a circa 120, e l’amministrazione ha già acquisito diverse proposte molto interessanti che daranno alla vasta area un aspetto del tutto nuovo e accattivante. Una volta acquisito il progetto di fattibilità tecnico-economica verrà inviato all’Agenzia per la Coesione Territoriale per essere sottoposto a finanziamenti Pnrr.