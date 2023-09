CASALI DEL MANCO – “Spazi civici – Play district “, è il progetto presentato a Casali del Manco, nel cosentino, promosso da Sport e Salute S.p.A., la Società dello Stato che promuove lo sport in generale. In questo progetto nello specifico saranno coinvolti il Rugby Rende e il Centro di Solidarietà Il Delfino. Il progetto avrà la durata di 24 mesi e coinvolgerà 50 giovani, tra i 14 e i 25 anni residenti nel comune di Casali del Manco. L’obiettivo è quello dell’integrazione, creare nuove opportunità, di valorizzare i giovani, di promuovere uno stile di vita attivo all’interno della società in modo da realizzare, aumentare e rafforzare le reti di coesione sociale promuovendo i valori educativi dello sport.

