Spaccio di droga nel Cosentino: 30 misure cautelari. «Operazione condotta con rigore e competenza»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Ringrazio i carabinieri della Compagnia di Cosenza per l’operazione, condotta con rigore e competenza, che ha permesso di smantellare una rete dedita allo spaccio di droga anche nel nostro territorio”. Lo dichiara in una nota la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, a commento dell’azione, coordinata dalla Procura di Cosenza, che ha portato all’emissione di 30 misure cautelari nei confronti di presunti spacciatori di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce, infatti, dall’arresto in flagranza di un soggetto operante proprio nel Comune di San Giovanni in Fiore trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di marijuana, hashish e cocaina.

“Le forze dell’ordine – prosegue la sindaca – rappresentano un presidio essenziale di legalità, sempre pronte a difendere la sicurezza delle nostre comunità e anche a tutelare i più giovani da pericolose devianze. Interventi come quest’ultimo, cui hanno dato una mano importante i carabinieri di San Giovanni in Fiore, rafforzano la fiducia nello Stato e sono preziosi per allontanare l’illegalità e la criminalità. A tutte le unità dei carabinieri coinvolte in questa operazione va il mio ringraziamento ed encomio, a nome – conclude Succurro – dell’intera città di San Giovanni in Fiore”.