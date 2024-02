Sp 45, smotta il terreno: dopo un mese ancora disagi sulla strada tra Mendicino e Cerisano

COSENZA – Circa un mese fa lo smottamento del terreno sulla strada provinciale 45 in località Palagani a Mendicino, ha provocato notevoli disagi al traffico su un breve tratto. Ad oggi la strada rimane ad una sola corsia, gettando nello sconforto gli automobilisti che da Cerisano si dirigono a Cosenza e viceversa. Sui social si leggono commenti di cittadini stanchi ed esasperati dalla situazione tra “vie alternative da incubo”.

Il sindaco Lucio Di Gioia, dopo i continui solleciti alla Provincia di Cosenza, è riuscito ad ottenere i primi interventi di pulizia e manutenzione. “L’ interlocuzione avuta con il Dirigente della viabilità conferma, altresì, – scrive – l’avvio dell’iter burocratico per i necessari interventi di risoluzione delle criticità emerse sulla viabilità in località Palagani di Mendicino”.

L’appello a Succurro: “ripristini velocemente il tratto”

La zona è stata messa in sicurezza “ma sarebbe opportuno un ripristino definitivo per il corretto deflusso del traffico automobilistico privato e dei trasporti pubblici, scrive Cerisano in rete rivolgendo un appello alla presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro. “Qualche gabbione e un po’ di riempimento in pietre drenanti basterebbero a risolvere i problemi di numerosi automobilisti e anche delle case a monte del circoscritto movimento franoso (si fidi non c’è bisogno d’altro. Basta una somma urgenza). Le saremmo tutti grati se questo avvenisse con una certa celerità anche perché le risorse (non dispendiose e impossibili) sono sicuramente reperibili nelle pieghe del Bilancio dell’ente che presiede. Ci piacerebbe entro tempi ragionevolmente brevi poter comunicare ai cittadini dell’avvenuta soluzione della problematica”.