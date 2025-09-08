HomeProvincia

Sorpreso con flaconi di metadone e 1.200 euro in contanti: arrestato a Castrovillari

L'uomo è stato sopreso da una pattuglia in servizio nei pressi dell'ospedale in attesa e intento a osservare costantemente il passaggio delle auto in transito

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
CASTROVILLARI (CS) – L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo, allo spaccio e alla detenzione degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare; dopo i diversi arresti degli ultimi mesi, i Carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un altro arresto in flagranza nella mattinata del 4 settembre scorso.

Durante un consueto servizio di pattuglia, i militari hanno notano un soggetto non del posto nei pressi dell’Ospedale di Castrovillari, in attesa e intento a osservare costantemente il passaggio delle auto in transito; pertanto, insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di controllarlo: infatti – a seguito di una perquisizione sul posto – hanno rinvenuto diversi flaconi di metadone, alcuni dei quali senza etichetta e verosimilmente pronti per essere ceduti, nonché 1200 euro in contanti di cui non riusciva a giustificarne il possesso.

In considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, quel soggetto è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, arresto poi convalidato nella mattinata del successivo 5 settembre.

 

