Solidarietà, arte e musica nella serata di gala del Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri”

ROVITO (CS) – Il 14 giugno a Rovito si è tenuta la serata di gala organizzata dal Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri”, un evento all’insegna della solidarietà, dell’arte e della musica. Durante la serata si sono susseguiti momenti di grande folklore, con esibizioni di respiro internazionale, come quelle delle danzatrici dell’Associazione Harem di Barbara Carbone, e un tocco di tradizione locale, rappresentato dalla degustazione dei liquori di Enzo Serra, fondatore di Qual’Italy, azienda che valorizza la biodiversità e la storia calabrese. L’evento fa parte di un più ampio programma di iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei bambini, tema centrale sottolineato dalla Presidente Delly Fabiano: “Il ricavato di questa serata di beneficenza sarà devoluto alla Kiwanis Foundation e destinato a progetti per i bambini meno fortunati, grazie al sostegno di Kiwanis Europa e Kiwanis International, da sempre impegnati in tutto il mondo. Siamo soddisfatti delle tante attività avviate in tre anni dal nostro Club, che mirano a costruire un mondo sempre più a misura di bambino.”

Tra le iniziative più significative vi sono l’istituzione del Premio giornalistico, volto a tutelare i minori nelle notizie diffuse dalla stampa, e il Premio Calabresi Straordinari, conferito a personalità che contribuiscono alla crescita economica e culturale della regione. Il Club si è inoltre occupato di tematiche attuali come ambiente, cyberbullismo e i rischi e opportunità dell’intelligenza artificiale, creando un forte legame con il territorio.

In un contesto globale segnato da conflitti e tensioni, dove le prime vittime sono spesso i più piccoli, il Governatore del Distretto Italia-San Marino, Stefano Farese, ha ricordato che “fare del bene parte dai piccoli gesti di ogni giorno” e ha sottolineato l’importanza di un impegno diretto oltre alla semplice raccolta fondi. Il Kiwanis è impegnato da sempre a migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo, coinvolgendo persone di tutte le età e formando i piccoli leader di domani. “Siamo convinti che crescere dei piccoli leader possa aiutare a migliorare il mondo: un bambino e una comunità alla volta”, ha dichiarato Maura Magni, Trustee di Kiwanis International, evidenziando il ruolo attivo del Kiwanis Club “Cosenza Città degli Enotri” nella promozione di attività culturali e sociali.