Sit-in all’istituto ‘Ariosto’: la scuola di Corigliano chiusa da 4 anni, lavori mai partiti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Questa mattina sono stata invitata da diverse mamme ed ho presenziato insieme aI genitori dei ragazzi che frequentano la scuola Ariosto ad un sit in di protesta per quella che a tutti gli effetti si qualifica come una violazione del diritto allo studio per una consistente parte di studenti coriglianesi”. Così in una nota stampa Pasqualina Straface. Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Il plesso scolastico Ariosto è chiuso ormai da quattro anni per lavori che non sono mai partiti e gli studenti sono stati spostati in un palazzo che a sua volta è un cantiere a cielo aperto, senza certezze sulla sicurezza e sui tempi di ritorno alla tanta sospirata normalità. Una struttura sprovvista di uno spazio funzionale a svolgere attività motoria, sprovvista di una tettoia volta a riparare dalla pioggia gli alunni che ogni mattina devono attraversare la lunga gradinata che collega l’atrio scolastico con la strada, nonché la quasi totale assenza di parcheggi.

Mi affianco alle preoccupazioni di questi genitori, che rivendicano condizioni dignitose per i loro figli, chiedendo che ci siano tempi certi e azioni concrete per risolvere, dopo quattro lunghi anni, finalmente questa problematica. I nostri giovani hanno il diritto di studiare in condizioni ottimali e sicure e deve essere fatto quanto necessario in tempi brevi per riaprire e restituire il plesso scolastico Ariosto agli studenti e alla comunità scolastica cittadina”.