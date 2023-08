Sindaco si dimette, si riaprono i giochi a Mendicino. IdM a caccia di alleanze

MENDICINO (CS) – “In riferimento alle note vicende che hanno portato alla rottura nella maggioranza consiliare e conseguentemente alle dimissioni del Sindaco Antonio Palermo, come Italia del Meridione di Mendicino avvertiamo l’esigenza di fare alcune brevi precisazioni, per non ingenerare ulteriore confusione in una comunità, quella mendicinese, che è già disorientata e che assiste atterrita, in questi giorni e in queste ore, a un continuo scambio di accuse fra i protagonisti della vita politica”. Così scrivono in una nota Giuseppe Meringolo Segretario cittadino, Maria Francesca Argento consigliere comunale, Paolo mandoliti, dirigente federale, Umberto Marino segretario Giovani IDM dopo le dimissioni del sindaco Antonio Palermo.

“Italia del Meridione, rappresentata nel consiglio comunale egregiamente dalla consigliera comunale Maria Francesca Argento, ne rivendica l’ottimo lavoro amministrativo seppure da una posizione di minoranza, nella quale la stessa si è distinta per essere sempre al servizio della comunità e per avere esercitato un attento e rigoroso controllo sull’attività amministrativa della maggioranza e della Giunta, pur senza mai trascendere in accuse personali o in comportamenti che non avessero il bene comune e l’interesse pubblico come stella polare.

Rispetto alla attualità della vicenda politico-amministrativa mendicinese, invece, da oggi, per quanto ci riguarda, si apre una nuova fase nella quale Italia del Meridione nella sua autonomia rispetto alle forze della attuale minoranza, vorrà lavorare esclusivamente a un programma amministrativo finalizzato al bene e allo sviluppo di Mendicino e che costituisca la base concreta rispetto alla quale verificare eventuali convergenze e alleanze politico elettorali.

A questo proposito, vogliamo precisare che pur non rinnegando nulla del percorso che ci ha visto in questi anni impegnati insieme a Francesco Gervasi in una seria e rigorosa opposizione, adesso è il momento di cambiare rotta e abbandonare posizioni che potrebbero apparire preconcette e contro a prescindere e che trascinerebbero tante forze sane in uno sterile e inconcludente isolamento. Oggi è il momento di costruire per Mendicino e non più contro qualcosa o qualcuno. C’è bisogno di una vasta alleanza politica e sociale del fare che coinvolga le forze migliori della nostra città senza volgere piu lo sguardo all’indietro, ma invece guardando avanti, perché e’ questo che si attendono da noi i cittadini mendicinesi.