COSENZA – Con un comunicato diramato sulla propria pagina social, l’ARSAC, l’azienda regionale che gestisce in Sila gli impianti di risalita a Camigliatello Silano, ha comunicato la chiusura della stagione invernale con due settimane di anticipo. Le alte temperature degli ultimi giorno, la pioggia e le condizioni del manto nevoso, non consentono di allungare la stagione iniziata alla fine dello scorso anno. Gli impianti di risalita resteranno aperti fino a domenica. Poi, spazio solo a visite straordinari agli impianti che saranno soggetti alla revisione ventennale obbligatoria.

Ad aprile i lavori per sostituire la fune dell’ovovia in Sila

Tra un mese circa, infatti, inizieranno i lavori per la sostituzione della fune dell’ovovia e il controllo strutturale con appositi macchinari dei piloni. L’impianto di risalita di Camigliatello ha potuto sfruttare una proroga di un anno sul collaudo tecnico. Il Ministero dei trasporti, infatti, per questa stagione ha concesso la proroga, ma da per la prossima stagione invernale si dovrà procedere con la revisione ventennale obbligatoria.

“Aspettavamo una perturbazione con un po’di neve – si legge nel comunicato di Arsac. Purtroppo in queste ore, solo pioggia. Si ufficializza la chiusura della stagione per gli sport invernali sulla nostra stazione. Gli impianti rimangono aperti fino a domenica prossima. Grazie a tutti voi per averci preferito in questo breve ma intenso inverno… Diamo visita straordinaria degli impianti. La prossima stagione sarà ricca di tante novità”.