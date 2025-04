Sila, si perde tra i sentieri del Lago Ampollino: 32enne salvato dopo ore di ricerche

- Advertisement -

COSENZA – Disavventura a lieto fine per un giovane 32enne Ucraino disperso nel tardo pomeriggio di ieri tra i boschi dell’Altopiano Silano. Intorno alle ore 22,00 a seguito della segnalazione pervenuta dai Carabinieri di Petilia Policastro (KR), squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore e del Comando di Crotone distaccamento di Petilia Policastro sono intervenute per ricercare una persona dispersa, tra i boschi della Sila nelle vicinanze del Lago Ampollino a confine tra le due province. Il malcapitato un giovane di nazionalità Ucraina ma residente a Crotone.

Attivata la procedura, sul posto, in supporto alle squadre dei vigili del fuoco sopraggiungevano le unità TAS (topografia applicata al soccorso) con automezzo UCL (Unità di Comando Locale) da Cosenza, unità cinofile dei vigili del fuoco della Basilicata ed unità dei Nuclei SAPR VVF (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) della Calabria e della Basilicata. Localizzate le celle telefoniche agganciate dal cellulare del giovane, le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Alle ore 5.00 circa è stato rinvenuto tra la boscaglia il maglione del giovane che confermava comunque che la zona da perlustrare era corretta. Alle ore 10.00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il giovane. Lo stesso – provato dalle numerose ore trascorse tra i boschi – era comunque in buono stato di salute. Il giovane, dopo essere stato tranquillizzato, è stato accompagnato in zona sicura presso l’Unità di Comando Locale dei vigili del fuoco dove il giovane è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per i controlli del caso e sussivamente è ritornato a casa da parenti e amici.