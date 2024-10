“Sila Oktoberfest” a San Giovanni in Fiore, “Sapori D’Autunno” a Lorica. Sapori ed eventi dell’autunno Silano

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Due appuntamenti imperdibili per chi arriva in Sila in questo ponte di Ogni Santi. In particolare per San Giovanni in Fiore e Lorica sarà un lungo fine settimana all’insegna del divertimento, abbinato naturalmente alla promozione del territorio, del buon cibo e dei suoi prodotti tipici in un contesto naturale e paesaggistico unico .

“Sila Oktoberfest”: domani e sabato a San Giovanni in Fiore

A San Giovanni in Fiore, sarà il “Sila Oktoberfest” ad animare per due giorni a partire da domani, la centralissima Isola Pedonale di Via Roma. Grazie all’associazione Happy Days, saranno allestiti stand, con piatti locali e birre di prima scelta, insieme a tanta musica dal vivo, deejay set ed intrattenimenti anche per i bambini.

A Lorica tre giorni con i “Sapori D’Autunno”

Mentre a Lorica, sempre a partire da domani e fino a domenica 3 novembre l’imperdibile appuntamento con “Sapori d’Autunno”. Grazie alla locale Pro Loco, la perla della Sila sulle sponde del lago Arvo è pronta ad ospitare mostre, concerti e spettacoli itineranti in una cornice naturalistica incontaminata e tinte autunnali.

«Per questo lungo fine settimana sono in programma due eventi enogastronomici di primo piano, per attrarre turisti, creare attenzione e aggregazione nel territorio. Ma anche per promuoverne i prodotti tipici e mettendo in luce la bellezza del paesaggio, i sapori, i colori e il ritmo del magico autunno silano». Ad affermarlo è la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea come la programmazione sia continua, per allietare da una parte i residenti della cittadina silana, dall’altra per continuare ad accogliere, anche in questo periodo dell’anno, i tanti turisti che sceglieranno di trascorrere qualche giorno di relax in riva al Lago Arvo.