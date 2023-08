Sila: musica, moda e spettacolo nell’agosto di Camigliatello – Gli eventi

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – L’estate di Camigliatello Silano conosce ora la sua fase clou, densa di appuntamenti e di spettacoli che animeranno il cuore della Sila. Una grande occasione per i residenti ed i turisti di poter assistere a spettacoli di grande qualità.

Si parte giovedì 10 agosto, in via Roma, con il concerto di “The Italian Bee Gees”; l’appuntamento è alle ore 21.

La serata di Camigliatello Silano di venerdì 11 agosto sarà teatro, invece, di un doppio appuntamento. Sempre in piazza Misasi, alle ore 21 Fabrizio Scrivano Quartet; a seguire, sempre in piazza Misasi, lo spettacolo “Chi fermerà la musica”. Anche per i giorni successivi a Ferragosto l’amministrazione comunale di Spezzano della Sila ha organizzato nuovi spettacoli per riempire di musica le serate di turisti e residenti. Giovedì 17 agosto, infatti, alle ore 21, ancora piazza Misasi sarà teatro dell’esibizione di Ylenia Cuzzolino.

Altro interessante appuntamento, poi, per la sera successiva, quella di venerdì 18 agosto. All’anfiteatro di piazza Misiani, dalle ore 21.30, la bellezza e la moda in primo piano con una sfilata, firmata dallo stilista Claudio Greco e dal maestro orafo Michele Affidato, con i tessuti della storica bottega Celestino. Sabato 19 agosto, alle ore 21, ancora protagonista la musica con il concerto dei Giasai.

Il programma degli appuntamenti di Camigliatello Silano si chiuderà domenica 27 agosto: dalle ore 17 la banda “R.Rizzo” di Spezzano della Sila sfilerà per le vie del paese.