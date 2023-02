Sila, Ilario Treccosti è il nuovo direttore del Parco Nazionale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Nominato il nuovo direttore del Parco Nazionale della Sila. La nomina, arriva con decreto ufficiale del 14 febbraio 2023, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il dottor Ilario Treccosti. “Dopo sette anni – si legge in una nota – a seguito del pensionamento nel 2017, del dottor Michele Laudati, che ha servito con rigore e passione l’ente silano, il Parco della Sila ha ufficialmente un nuovo direttore. Il dottor Ilario Treccosti, classe 1964, da anni al servizio della pubblica amministrazione, laureato in Architettura, presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, inizia la sua esperienza con attività legate agli enti locali, come responsabile dell’area tecnica del comune di Pazzano. Funzionario della Regione Calabria dal 2005, impegnato da sempre nella tutela e salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturalistico. Dal 2016 commissario straordinario per l’esercizio dei poteri d’amministrazione dell’Ente dei Parchi marini regionali e componente della Commissione dell’Area Marina protetta di Isola Capo Rizzuto”.

Ad accogliere presso l’ente il nuovo direttore le parole del Presidente Curcio: “Sono certo che l’arch. Treccosti riuscirà a fare in modo che l‘Ente Parco Nazionale della Sila si riorganizzi al meglio, riparta e ritorni ad essere fulcro d’idee e azioni utili alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo della Sila. Questo è l’augurio che mi sento di fargli.” Una direzione dell’ente che ha visto susseguirsi una serie di nomine temporanee, in attesa dell’espletamento delle procedure propedeutiche alla nomina ufficiale del nuovo direttore. L’ente negli anni, è stato egregiamente guidato e diretto da diverse figure nominate come facente funzioni, parte integrante dell’organico dell’ente: la dott.ssa Barbara Carelli, il dott. Giuseppe Luzzi, l’ingegnere Domenico Cerminara, l’ing. Serafino Flori e il compianto dott. Piergiorgio Ponte. L’impegno e la professionalità di tutti hanno contribuito negli anni a mantenere alto il nome dell’ente. Questa mattina il nuovo Direttore Ilario Treccosti ha dichiarato: “Per me, ricevere un incarico così prestigioso è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Considero da sempre il Parco Nazionale della Sila, il parco emblema della Calabria, un parco con una storia antica e importante. Un ente che da sempre lavora ad altissimi livelli, conosciuto in Calabria, in Italia e nel mondo, grazie al duro lavoro fatto da chi da sempre si adopera per il suo sviluppo. Ho seguito con attenzione le attività e i progetti lodevoli portati avanti dall’ente”.

Prosegue poi il Direttore Treccosti: “Il Parco della Sila, ha un potenziale enorme, già tanto sfruttato ma pronto a cogliere nuove possibilità e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il Parco della Sila per me è come un gioiello, un gioiello preziosissimo, che dalla sua nascita ad oggi è stato sapientemente lustrato e lucidato a dovere ma che, al contempo con l’aiuto e il contributo di tutti, del Presidente Curcio, che ringrazio vivamente, di tutti i funzionari, degli stakeholder, avrà modo di continuare a brillare sempre di più. Insieme come una buona squadra e con il coinvolgimento di tutti, sono certo, che si potrà fare un ottimo lavoro, in un periodo così ricco di risorse e opportunità per i Parchi e per le Aree Protette, penso al PNRR ma anche alla Nuova Programmazione Comunitaria”. Con la nomina dell’Arch. Treccosti, si apre per il Parco della Sila, una nuova pagina, tutta da scrivere, interamente dedicata allo sviluppo, alla tutela e alla promozione di un patrimonio unico e inestimabile.