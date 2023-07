Sila, gare di fondo in acque libere a Lorica: domani la presentazione dell’evento

LORICA (CS) – “Lorica Lake”, al via il progetto “da zero a 1400”: 7-8-9 luglio a Lorica, in Sila, per le gare di fondo in acque libere. Domani, martedì 4 luglio, ore 12, conferenza stampa alla Camera di Commercio di Cosenza Tantissime novità per il progetto “Da Zero a 1400” della società AQA che farà tappa a Lorica per la “tre giorni” di gara di fondo in acque libere porterà in Calabria sportivi, appassionati e semplici curiosi. Un successo senza precedenti, nelle scorse edizioni, che adesso attende il grande salto del campionato nazionale. L’evento si svolge in un luogo suggestivo, incrocio vincente tra sport e turismo a Lorica a quasi 1400 metri di altitudine.

Il progetto dell'Asd "Aqa", con il contributo della Regione Calabria, Calabria Straordinaria, Parco Nazionale della Sila, oltre che il patrocinio della Provincia di Cosenza, il Comune di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto ed il Coni, vuole accendere i riflettori sul nuoto e sul turismo legato alle attività del lago.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente Francesco Manna insieme al presidente della Camera di Commercio e a tutti i protagonisti del Lorica Lake, sveleranno il ricco cartellone di eventi nella splendida Sila. Non solo sport, in questa edizione. Ma anche musica, intrattenimento e socialità.