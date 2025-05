Sila, da Lorica parte l’evento cicloturistico europeo che attraverserà la Calabria

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – È partita questa mattina mattina da Lorica, nel cuore del Parco nazionale della Sila, la prima tappa di “BAM! on the Road-Calabria Edition”, evento cicloturistico europeo che attraverserà la regione lungo un percorso di oltre 400 chilometri. I partecipanti da tutta Europa attraverseranno paesaggi mozzafiato, borghi autentici e le due coste della Calabria, dallo Ionio al Tirreno.

A dare il benvenuto ai ciclisti e ai numerosi giornalisti giunti da tutta Italia è stata Rosaria Succurro, Sindaca di San Giovanni in Fiore e Presidente della Provincia di Cosenza.

«Abbiamo accolto con entusiasmo questa manifestazione – ha dichiarato Succurro – perché rappresenta un’opportunità concreta di valorizzazione per la nostra provincia e per San Giovanni in Fiore, sede del Parco nazionale della Sila. La bellezza dei luoghi e la qualità dell’ospitalità sono la nostra carta vincente».

L’iniziativa ha dato anche l’occasione per affrontare il tema della mobilità sostenibile e delle infrastrutture dedicate al turismo attivo. «Abbiamo parlato di ciclovia e cicloturismo – ha aggiunto Succurro – anche perché a Lorica, nel cuore del Parco, presto prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una splendida ciclopista che si snoderà intorno al lago Arvo. È un progetto che crediamo possa attirare un numero crescente di appassionati e che contribuirà allo sviluppo economico e turistico dell’intera area silana». «Con BAM! on the Road, l’Altopiano silano – ha sottolineato Succurro – si conferma ideale per l’accoglienza e lo sport, capace di attrarre viaggiatori attenti all’ambiente, alla natura e alla scoperta autentica dei nostri territori».