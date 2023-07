Sila, continua l’intrattenimento a Camigliatello tra musica e concerti in ferrovia

SPEZZANO SILA (CS) – Camigliatello Silano, anche per questo weekend è pronto ad accogliere i numerosi turisti con un doppio appuntamento all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Due eventi musicali che si svolgeranno tra sabato e domenica, anche in questo grazie all’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, guidata dal sindaco Salvatore Monaco.

Si parte, sabato 22 con i concerti in ferrovia degli americani Galapaghost, alle 15:30 e a seguire con il pop elettronico di Erio alle 16:30, eventi realizzati, nell’ambito della XIV edizione del Be Alternative Festival, rassegna fortemente evocativa che attraverso un percorso itinerante punta a portare la musica dal vivo in luoghi magici del territorio dall’Altopiano Silano, costruendo veri e propri itinerari fra arte, natura, scoperta dei luoghi.

Tutti e due i concerti si volgeranno presso la stazione ferroviaria di San Nicola a Silvana Mansio che sarà possibile raggiungerla da Camigliatello Silano, a bordo del Trenino a Vapore, con partenza alle 12:00 con possibilità di pranzo presso il Ristorante “La Locomotiva”, sempre presso la Stazione di San Nicola. Il ritorno è previsto a Camigliatello Silano alle 19:00.

Domenica pomeriggio invece nella centralissima Piazza Misasi a partire dalle 17:30, si esibirà il famoso duo composto da Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano, capaci di coinvolgere di intrattenere, facendo divertire il pubblico presente che anche in questa occasione si prevede numeroso