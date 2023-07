Sila, campi scout del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani

LONGOBUCCO (CS) – Nei giorni scorsi nell’incantevole scenario della Sila e più precisamente in località Cerviolo,nel comune di Longobucco, si sono svolti due campi scout del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) , associazione scout laica che ha visto coinvolti i lupetti della sezione Asylia, gruppo 2 Rende e i reparti del Niscemi di Noto e Ragusa. Gli scout erano circa 60. Presente anche il commissario della Macro Regione Calabria e Sicilia Antonio Gangi felice di vedere tanti scout, svolgere le numerose attività proposte durante il campo.

Tra le tante, oltre quelle specifiche, anche quelle mirate per far conoscere le bellezze dell’altopiano Silano come la visita al Centro Visite de il Cupone nel cuore del Parco Nazionale della Sila a qualche chilometro da Camigliatello Silano, il lago Cecità , i giganti della Sila , e il parco avventura lupo Ezechiele. Attività che si sono svolte grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione dell’arma dei carabinieri tutela Forestale del Parco Nazionale della Sila e dell”Amministrazione comunale di Longobucco.