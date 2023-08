Sila, campi da gioco dell’Arsac chiusi: la delusione dei turisti a Camigliatello

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – In questi giorni, sono numerosi i turisti che villeggiando a Camigliatello Silano sono costretti a dover ritornare indietro perché i Campi da gioco dell’Arsac, in via Tasso, sono chiusi.

Una struttura immersa, nel verde, nel bel mezzo della riserva biogenetica del Tasso, provvista di un campo giochi per bambini, un campo polivalente, campi da bocce e campi da tennis , dove in questi ultimi, negli anni passati si sono svolti numerosi e partecipati tornei, visto e considerato che stiamo parlando di campi da tennis in terra battuta. Ma quest’anno inspiegabilmente l’impianto che durante l’estate ha sempre ospitato i tanti turisti gestito dall’ente regionale non è fruibile.