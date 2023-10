Sila, arriva a Camigliatello la 54esima edizione della Sagra del Fungo

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Quest’anno la 54a Sagra del Fungo, che si svolgerà i prossimi 7 e 8 ottobre a Camigliatello Silano si annuncia sempre più coinvolgente, colorata e folkloristica. Gli organizzatori dell’edizione di quest’anno hanno pensato ad un itinerario unico nei sapori e nei colori. Infatti, oltre alla possibilità di degustare “Sua Maestà” il fungo porcino, nei vari stand allestiti per l’occasione e grazie ai menù, sempre a base di funghi che proporranno i ristoratori della località turistica della Sila cosentina, i tanti turisti che si annunciano numerosi come al solito, saranno accolti da tanta musica, cabaret , mostre micologiche, show cooking ed intrattenimenti vari.

Mentre, sulla pagina Facebook “Sagra del Fungo 2023”, come riportato in un post, sempre dagli organizzatori ( di cui vi proponiamo il link alla fine dell’articolo), considerata la chiusura al traffico veicolare della SS107 Silana – Crotonese da Spezzano della Sila a Camigliatello Silano hanno indicato una serie di tragitti alternativi da percorrere per i tanti turisti provenienti oltre che dal resto della Calabria, anche dalla vicina Sicilia, Campania e Puglia.

