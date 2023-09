Sila, a Spezzano grande festa in onore di San Francesco di Paola: in concerto Le Vibrazioni

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Nel paese presilano proseguono i solenni festeggiamenti a San Francesco di Paola. In questo fine settimana numerosi sono gli appuntamenti che vedranno giungere da ogni parte della provincia di Cosenza e non solo numerosi fedeli per assistere alle celebrazioni religiose ed ai tanti intrattenimenti.

Quest’oggi, la Santa Messa delle 18:00, sarà celebrata da Mosignor Leonardo Bonanno, Vescovo Emerito di San Marco Argentano-Scalea. Mentre domani, domenica 17 settembre, alle ore 11:00, sarà Monsignor Giovanni Checchinato , Arcivescovo Metropolita di Cosenza Bisignano a presiedere la solenne celebrazione eucaristica, con la successiva benedizione della reliquia di San Francesco di Paola. In questi giorni sono stati davvero tanti i fedeli e i curiosi che nel chiostro di San Francesco di Paola di Spezzano della Sila , hanno potuto ammirare gli straordinari affreschi che l’amministrazione comunale grazie ad un’opera di restauro e di recupero, ha riportato alla luce che ritraggono San Francesco in diversi momenti.

Questa sera poi, come previsto da programma, alle 22:30 in Piazza delle Fontane, si esibirà la famosa Band italiana de “Le Vibrazioni” che in questa calda estate ha fatto ballare e saltare il numeroso pubblico nelle tante piazze in cui si è esibita, grazie ad un repertorio musicale, brillante e frizzante. Mentre domani sera a partire dalle ore 17:00, il simulacro del Santo sarà portato in giro per le vie del paese accompagnato dalla banda dell’associazione musicale “R. Rizzo”. Processione che terminerà con l’arrivo della reliquia di San Francesco di Paola in Piazza delle Fontane, con l’atto di affidamento da parte del parroco seguito da uno spettacolo pirotecnico.