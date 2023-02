Sila 3Vette, parte mercoledì il più grande raid europeo: adesioni non solo dall’Italia

CAMIGLIATELLO SILANO – Ultime ore di attesa prima della partenza della nuova edizione della Sila3Vette WInter Challenge. A Camigliatello Silano è tutto pronto per il via del più grande raid europeo, un riferimento ormai planetario che anche quest’anno ha raccolto molte adesioni non solo dall’Italia. Un’avventura che comincerà già mercoledì di primo mattino, con la partenza della gara più lunga, la “Sila3Vette Aria” di ben 250 km che attraverseranno tutta la Sila congiungendo (per la prima volta in un evento sportivo) la porzione cosentina a quella catanzarese. Al via concorrenti impegnati in diverse specialità, dalla corsa a piedi allo sci di fondo fino alle mountain bike, ognuno con il desiderio di prevalere sugli altri.

Tra i partecipanti alla gara più lunga saranno presenti i siciliani Dario La Martina e Massimo Scribano, che correranno in coppia come runners. Nella Ovs1947” di 140 km la stella è l’ex azzurra di trail Graziana Pé, prima lo scorso anno nella 80 km, la prova ultra che quest’anno vedrà sfidarsi Alessio Spadafora e Erasmo Paulangelo, primo e secondo nel 2022 sui 40 km. Oltre a queste distanze è in programma anche la 21 km, primo approccio per tanti con una gara unica al mondo.

Come detto le gare inizieranno mercoledì alle 8:30 con la gara più lunga, poi si passerà a venerdì con alle 9:00 lo start per la 140 km. Alle 18:00 dello stesso giorno il via per la 80 e la 40 km, sabato alle 10:00 sarà la volta della 21 km. Tutto il territorio è pronto ad accogliere i concorrenti, che lungo il percorso troveranno svariate postazioni di ristoro e riposo, soprattutto nelle difficili ore notturne. L’avventura sta per iniziare.