‘Sicuri sul sentiero’, giornata di prevenzione sui rischi della montagna del Soccorso Alpino

COSENZA – Vivere la montagna in ragionevole sicurezza durante l’estate, consapevoli dei rischi e delle opportunità̀ che questo ambiente offre: sono gli obiettivi dell’iniziativa “Sicuri sul sentiero” 2023, la tradizionale giornata organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con il Club Alpino Italiano per diffondere la sicurezza e la prevenzione del rischio nell’ambiente montano durante la stagione estiva. Quest’anno, domenica 18 giugno, come di consuetudine gli appuntamenti e gli incontri con il pubblico interesseranno molte località sparse in tutt’Italia.

In gran parte delle regioni l’organizzazione ha promosso, insieme alle strutture territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico e del CAI, una serie di iniziative e incontri. La stagione estiva vede una grande affluenza di amanti della montagna, che va frequentata con il giusto equilibrio fra passione e prudenza. Sentieri, ferrate, falesie e molto altro saranno gli ambiti d’interesse per parlare di buone pratiche, di tecniche utili alla sicurezza. Gli incontri vedranno la presenza degli uomini e delle donne del Soccorso Alpino.

Il CNSAS Calabria aderirà all’iniziativa con due eventi nel Parco Nazionale della Sila organizzati dalle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica.

STAZIONE ALPINA SILA CAMIGLIATELLO

L’appuntamento è alle ore 8.30 presso l’ingresso del Parco Nazionale del Sila, località Cupone a Spezzano della Sila (CS). L’evento di svolgerà in collaborazione con il “CAI di Cosenza” e con la partecipazione dell’Associazione “ONCOROSA ONLUS” e “SIPO – Società Italiana di Psico-oncologia Calabria”. Per informazioni: +39 342 1529899

STAZIONE ALPINA SILA LORICA

L’appuntamento è alle ore 9.00 presso l’ingresso di SILAVVENTURA – Parco Avventura a Lorica (Cs). L’evento di svolgerà in collaborazione con le Associazioni “Guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila” e “IL CHIOSCO ROSSO” e con la partecipazione di “ANGSA – Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo”. Per informazioni: + 39 334 832 1299.