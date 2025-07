Sicurezza urbana: 26 nuovi progetti di videosorveglianza approvati in provincia di Cosenza – Tutti i Comuni

- Advertisement -

COSENZA – Con la seduta odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è conclusa la serie di incontri dedicati all’esame dei progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni della provincia di Cosenza per accedere ai finanziamenti stanziati dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle Finanze.

Sono 26 i nuovi progetti approvati, che vanno ad aggiungersi ai 32 già esaminati e riproposti per partecipare al nuovo bando. L’obiettivo: rafforzare la sicurezza urbana attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ritenuti prioritari dai Comuni nell’ambito dei “patti per la sicurezza”, come previsto dal decreto interministeriale che regola l’accesso ai contributi.

L’approvazione dei progetti ha incluso la sottoscrizione formale dell’atto pattizio e la valutazione tecnica dei sistemi proposti, supervisionata dalla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, presente agli incontri per illustrare le caratteristiche delle apparecchiature. Un passaggio cruciale per assicurare l’efficacia operativa e l’affidabilità tecnologica degli impianti.

Fondamentale, inoltre, l’impegno dei Comuni interessati a garantire la manutenzione dei sistemi nel tempo: ogni ente ha dovuto dimostrare la disponibilità delle risorse, già iscritte a bilancio o da iscrivere, per sostenere i costi di gestione e manutenzione delle attrezzature.

I Comuni coinvolti

Acquaformosa, Acquappesa, Aiello Calabro, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Belsito, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Caloveto, Cariati, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Celico, Cerisano, Cerzeto, Colosimi, Corigliano Rossano, Cosenza, Crosia, Diamante, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo, Francavilla Marittima, Laino Castello, Lungro, Luzzi, Mangone, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Nocara, Orsomarso, Paterno Calabro, Pedivigliano, Roggiano Gravina, Rose, Rovito, San Basile, San Fili, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Maria del Cedro, Santa Domenica Talao, Santa Sofia D’Epiro, Scala Coeli, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana e Zumpano.

L’iniziativa rappresenta un importante passo in avanti nel rafforzamento delle strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e predatoria. I sistemi di videosorveglianza comunale non solo agevolano il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, ma costituiscono anche uno strumento prezioso per la cooperazione informativa tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale, con possibili utilizzi anche in ambito investigativo.