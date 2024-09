Si ribaltano con l’auto sull’A2 tra Altilia e San Mango d’Aquino: ferito il conducente

COSENZA – Incidente stradale sull’A2 sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e San Mango d’Aquino. Un auto – con a bordo il conducente e una giovane ragazza – ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento, ribaltandosi in strada. La ragazza ne è uscita fortunatamente illesa mentre l’autista del mezzo si è ferito – rimanendo cosciente – ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme, la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla A2, nel tratto interessato dal sinistro, è chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.