Si ribalta col trattore e muore: la tragica fine di un 80enne nel Cosentino

ROCCA IMPERIALE (CS) – L’ennesima tragedia sul lavoro in Calabria: un uomo è rimasto schiacciato da un trattore nelle campagne campagne tra i comuni di Rocca Imperiale e Canna, nell’Alto Jonio Cosentino. Secondo quanto si apprende, un anziano di 80 anni, originario del posto, stava lavorando un terreno a bordo del mezzo agricolo quando quest’ultimo si è ribaltato, schiacciandolo e provocandone la morte. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza del 118 da Cassano che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

