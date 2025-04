“Sguardi a Sud”, al festival è di scena il chitarrista Franco Morone

- Advertisement -

Mendicino (CS) – La magia della musica dal vivo torna nel teatro Comunale di Mendicino venerdì 11 aprile, con un evento in programma alle 20,30 che promette di essere straordinario. Franco Morone, uno dei chitarristi italiani più acclamati a livello internazionale, si esibirà in un concerto dal titolo “The World Inside a Guitar”, un viaggio sonoro che spazierà tra emozioni, tradizione e innovazione.

L’evento, promosso dalla compagnia Porta Cenere con il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, rappresenta un nuovo capitolo della rassegna di teatro contemporaneo “Sguardi a Sud”, giunta alla sua settima edizione.

Il festival continua a brillare per la qualità delle sue proposte, portando il pubblico in un’esperienza multisensoriale che unisce suoni, riflessioni e una potente carica emotiva.

Questa edizione di Sguardi a Sud ha già sorpreso gli spettatori con performance straordinarie di artisti di fama internazionale, capaci non solo di intrattenere, ma anche di stimolare una riflessione profonda.

Il concerto di Franco Morone offre un repertorio che mescola tradizione italiana, blues, jazz e folk celtico.

Franco Morone è celebre per il suo stile inconfondibile, capace di rendere ogni sua composizione un’emozione pura. Definito dalla rivista ‘Acoustic Guitar’ come uno dei maestri del fingerstyle, il chitarrista sa come far vibrare le corde della sua chitarra con maestria e sensibilità.

Ogni nota, ogni accordo, racconta una storia, trasformando il concerto in un’esperienza intima e coinvolgente.

Il suo ultimo album, “Strings of Heart”, sarà al centro del concerto, una sintesi perfetta del suo talento e della sua maturità artistica.

“Sguardi a Sud” si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.

Il direttore artistico della rassegna, Mario Massaro, esprime soddisfazione per il ritorno del festival: «Siamo felici di proseguire questo viaggio con la settima edizione di Sguardi a Sud. Un festival che ogni anno riesce a sorprenderci e a coinvolgere profondamente il nostro pubblico. Ospitare Franco Morone, un artista capace di fondere tradizione e innovazione è per noi un grande onore. Il suo stile, che attraversa il blues, il jazz e la musica folk, è il perfetto emblema del nostro intento: offrire esperienze artistiche che non solo intrattengano, ma che stimolino emozioni e riflessioni».