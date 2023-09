Sgomento e dolore a Mangone, 52enne stroncata da un malore mentre è alla guida dell’auto

MANGONE (CS) – Incredulità nella comunità di Mangone per la morte di Teresa Lopez, 52 anni, colta da un malore mentre era alla guida della sua auto. La donna, parrucchiera molto conosciuta, mamma di due ragazze e da poco diventata nonna, secondo quanto emerso stava rientrando da Potame, località del Comune di Domanico quando, verso Mangone, per lavorare. Era sulla Provinciale nei pressi del bivio di Jassa, nel territorio di Belsito quando ha accusato un fatale malore, probabilmente un attacco cardiaco ed ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail e poi fuori strada. Dolore nella comunità che la ricorda sui social.

La parrocchia San Pio di Piano Lago: “La nostra Comunità Parrocchiale vive nella fede il dolore per la prematura scomparsa di Teresa Lopez. È vicina ai suoi familiari con la preghiera e l’affetto, specialmente al caro Francesco, ad Alessandra e Rebecca. Attorno a loro la Comunità si stringe e invita tutti alla preghiera, in questo momento così triste per ciascuno di noi. A Teresa semplicemente un grazie per il sorriso che ha sempre regalato a tutti e per la sua immensa e generosa disponibilità”.

Un commosso messaggio di cordoglio su Facebook anche sulla pagina dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi: “La comunità educativa dell’Istituto Mangone Grimaldi, la Dirigente Scolastica, il personale docente e ATA, partecipano commossi e addolorati al lutto che ha colpito la famiglia della nostra cara alunna Rebecca, per la perdita improvvisa e prematura della mamma. A tutti i suoi familiari, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza, il nostro profondo cordoglio. Siamo sicuri che il suo ricordo rimarrà vivo nelle tante persone che l’hanno conosciuta e che hanno avuto il dono della sua presenza. Il bene e l’amore che ha seminato saranno luce e conforto per il cammino dei suoi familiari”.