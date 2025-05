Settimana Nazionale della Celiachia 2025, iniziative anche a Rende, Amantea e Castrovillari

- Advertisement -

COSENZA – Da oggi e fino al 18 maggio, la Calabria sarà animata da un ricco calendario di eventi informativi, scientifici e ludici, pensati per coinvolgere la comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sulla celiachia. Sotto il motto “insieme possiamo scalare le montagne”, AIC Calabria ha organizzato una serie di iniziative che spaziano dagli incontri con esperti a laboratori pratici, passando per momenti conviviali all’insegna del gusto senza glutine.

Il programma dettagliato degli eventi:

· 10 maggio, ore 10:00 – 18:00, Reggio Calabria (Sede Mente&Relazioni, Via Trabocchetto I, 37): “IncontriAMO AIC – Giovani e Futuro”. Un evento in collaborazione con le psicologhe di Mente & Relazioni, focalizzato sul team building, la cooperazione e le capacità comunicative per favorire la coesione del gruppo giovani e accogliere nuovi volontari. La giornata prevede 6 ore di formazione intervallate da un pranzo a buffet senza glutine offerto da AIC Calabria.

· 10 maggio, ore 12:00 – 15:00, Castrovillari (CS) (Emi’s Bakery, Largo Caduti sul Lavoro, 4): “Music Brunch”. Un delizioso brunch senza glutine accompagnato dalla musica di Donut Sax nella suggestiva corte di Palazzo Cappelli. Sarà presente la dottoressa Antonella Gagliardi, nutrizionista di AIC Calabria, per parlare di alimentazione senza glutine. L’evento è realizzato in collaborazione con Farmacia Caterini Filpo.

· 11 maggio, ore 16:00 – 19:00, Amantea (CS) (Happy Days Pizza & Food, Corso Italia, 81): “Incontro con la nutrizionista + show cooking pizza + aperitivo”. Il pomeriggio inizierà con un incontro sull’alimentazione naturalmente senza glutine a cura della dottoressa Antonella Gagliardi. A seguire, il pizzaiolo Michael Pino di Happy Days realizzerà una dimostrazione pratica della preparazione della pizza senza glutine, dall’impasto alla cottura. La giornata si concluderà con un aperitivo senza glutine per tutti i partecipanti.

· 13 maggio, ore 8:30 – 13:30, Lamezia Terme (Istituto alberghiero): “KalaVria Senza Glutine”. Un’iniziativa dedicata al mondo della ristorazione e dell’ospitalità per approfondire le tematiche legate al senza glutine.

· 13 maggio, ore 16:00 – 19:00, Reggio Calabria (Università Mediterranea – Facoltà di Agraria – Aula Seminari “F. Nesci”): “Le tecnologie alimentari al servizio della dieta senza glutine”. Un convegno scientifico che vedrà la partecipazione di esperti dell’Università Mediterranea e del Comitato Scientifico di AIC Calabria per discutere gli aspetti clinici, l’approccio corretto alla dieta senza glutine, l’innovazione e la ricerca nel settore degli alimenti senza glutine, con testimonianze di ristoratori del network AFC.

· 14 maggio, ore 17:00 – 19:00, Reggio Calabria (Farmacia Lazzaro, Via Nazionale Archi 11): “Giornata informativa in farmacia”. Un incontro informativo nutrizionale con il dottor D. Giuffrè per parlare di celiachia e alimentazione direttamente in farmacia.

· 15 maggio, Catanzaro (Università Magna Grecia): “Tutti a tavola tutti insieme”. Iniziativa volta a sensibilizzare le giovani generazioni attraverso l’organizzazione di un pasto senza glutine per tutti nella mensa universitaria, accompagnato da materiale divulgativo e uno show cooking di fritti e pizza senza glutine con il maestro pizzaiolo Antonio Mazza e la chef Antonella Torcasio.

· 16 maggio, Rende (CS) (Università Unical): “Tutti a tavola tutti insieme”. Replica dell’iniziativa presso l’Università Unical di Rende, con un pasto senza glutine per tutti e uno show cooking con i maestri pizzaioli Luca Tudda e Antonio Mazza e la chef Antonella Torcasio.

· 16 maggio, ore 15:00 – 18:00, Webinar Zoom: “Mani in pasta”. Un corso di cucina online con Eleonora Rizzo, founder di “celiaca all’improvviso”, dedicato alla preparazione di focaccine farcite, muffin salati e crêpes senza glutine.

· 16 maggio, ore 17:00 – 19:00, Catanzaro Lido (Libreria Ubik): “Lettura in libreria”. Un evento di lettura in libreria con rilascio di una scontistica offerta da Happy Yo Cz lido per i partecipanti.

· 16 maggio, Amantea (Scuole aderenti a “Tutti a tavola tutti insieme”): “IncontriAMO AIC”. La tutor nutrizionista di AIC Calabria incontrerà i bambini delle scuole aderenti all’iniziativa per spiegare cos’è la celiachia e il ruolo dell’associazione.

· 17 maggio, ore 17:00 – 19:00, Rende (CS) (Farmacia Europa, Via Verdi 305): “Incontro con la psicologa”. Un incontro informativo sugli aspetti psicologici legati alla malattia celiaca con la partecipazione in presenza della Dottoressa Angelina De Franco, Psicologa, e da remoto degli esperti di Mente&Relazioni. Sarà presente anche Paola Affuso, consigliera referente per la provincia di Cosenza di AIC Calabria APS.

· 18 maggio, ore 11:00 – 13:00, Castrovillari (CS) (Emi’s Bakery, Largo Caduti sul Lavoro, 4): “La campana senza glutine – Laboratorio per bambini”. Un laboratorio per bambini con giochi a tema e una merenda senza glutine per sensibilizzare in modo divertente sulla celiachia.

· 18 maggio, ore 9:00 – 15:00, Amantea (Caracas Bistro 25, Corso Vittorio Emanuele, 6): “Activity and brunch”. Una mattinata dedicata al benessere con attività di mobilità flow, una camminata e un delizioso brunch senza glutine, il tutto accompagnato dalla musica di DJ Moore.