Settimana di Atletica ad alti livelli per la Asd CorriCastrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Sulla scia dell’oro nella 100 miglia (161km) della Mimma Caramia a Policoro, è iniziata una settimana che ha impegnato i tanti atleti, tra Chicago, Caorle (VE) e San Giovanni in Fiore. Con la gara di San Giovanni in Fiore, la Corrinfiore, magistralmente organizzata dagli amici della Jure Sport, si è concluso il campionato di corsa su strada Master con due argenti di squadra per la femminile e la maschile della Corricastrovillari.

La gara maschile è stata vinta a Danilo Ruggero, secondo Luigi Altomare e terzo Antonino Maggisano; mentre la gara femminile ha visto lo sfavillante ritorno di una Faustina Bianco (CorriCastrovillari) che ha battuto all’ultimo giro la brava Morena Sestito della Run For Catanzaro ed al terzo posto Francesca Scopacasa (CorriCastrovillari).

Nel campionato maschile, gradino più alto del podio per la Hobby Marathon Catanzaro che ha guidato fin dalla prima delle 9 gare, in quello femminile vince la Cosenza k42 dopo un testa a testa fino all’ultima gara di San Giovanni in fiore. Per la CorriCastrovillari i premi di categoria sono andati a Raffaella Altomare e Viviana Malvasi, Michele Spingola e Flavio Beltrano, Raffaele Lagani e Franco Perticaro, Luigi Scigliano, Ermiro De Rose e Matteo Sassone, Vasyl Bashchiy, Ioana Nicoletta Suciu, Thomas Fekre (quarto assoluto nonostante la giovane età).

Il responsabile della Federazione Italiana di Atletica Leggera del settore Master Fidal Calabria, Gianfranco Milanese, si è detto soddisfatto dell’esito, ma l’obiettivo è rendere più attraenti queste gare del campionato, per cui preannuncia un incontro con i dirigenti per un allineamento costruttivo da proporre al presidente Fidal Calabria, prof. Vincenzo Caira.

Gli impegni Corricastrovillari sono continuati a Caorle (VE) con i cadetti Jesse John e Giuseppe Acri con la rappresentativa Calabria. Jesse conquista il sesto posto nazionale nel lancio del peso ma evidenzia già che può puntare molto in alto e Giuseppe (disco) pur con un lancio al di sotto delle sue possibilità arriva tra i primi 15 sui 30 partecipanti.

Due grandi successi per la scuola Atetica CorriCastrovillari del team Corigliano-Rossano allenato dalla prof.ssa Giovanna Brindisi. Da oltreoceano, ci arriva la notizia della partecipazione della campionessa calabrese della CorriCastrovillari Francesca Paone che si è voluta cimentare a Chicago nella maratona, distanza certamente non nelle sue corde, ma tant’è che si deve anche correre solo per il piacere senza attenzione particolare al cronometro, con il sorriso ed il divertimento, ed è ciò che Francesca ha fatto sfruttandola come occasione di viaggio familiare. La settimana prossima il cadetto Tommaso Gabriele sarà impegnato a Pordenone nella gara nazionale sui 4.000m.

È stata un’altra settimana in cui la CorriCastrovillari ha evidenziato la sua attività in atletica leggera su più fronti: nella ultramaratona, nella maratona, nel campionato Master di mezzofondo e nella velocità, nei salti e nei lanci dove si stanno sviluppando tantissimi talenti, anche grazie a istruttori capaci e motivati, che dimostrano tante potenzialità per il futuro nella Fidal Calabria.