Servizio civile, a Frascineto assegnati 20 posti. Il sindaco: «opportunità per i giovani»

FRASCINETO (CS) – Al Comune di Frascineto, assegnati 20 posti per il servizio civile, di cui 14 per il progetto dal titolo Green Land e 6 per “Ambiente Sicuro”, nell’ambito del programma di intervento dal titolo Ri-Ambientiamoci, presentati dal Comune di Saracena (ente capofila) insieme ai Comuni di Civita e Frascineto.

I progetti sono stati approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Si rinnova, ancora una volta, l’opportunità per i giovani di vivere un’esperienza unica nella vita. Complessivamente 44 giovani dai 18 ai 28 anni potranno vivere un’ importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Angelo Catapano, che ha sottolineato, come i giovani avranno la possibilità di vivere una esperienza unica e misurare le proprie capacità per realizzare qualcosa di utile per sé e per gli altri. E’ la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.

“Come amministrazione – ha evidenziato il primo cittadino-, sin dall’atto del nostro insediamento abbiamo profuso ogni sforzo ad intercettare finanziamenti e occasioni per la crescita della comunità. Il servizio civile rientra in quest’ottica, per un anno, diamo la possibilità di ricevere una pur minima retribuzione, ma soprattutto spazi di educazione alla cittadinanza attiva e di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio formativo. La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata entro le ore 14, del prossimo 15 febbraio, attraverso la piattaforma online. Per il Comune di Frascineto: https//germoglidiideserviziocivile.weebly.com/comune-di-frascineto e per ogni utile informazione, l’ufficio affari generali rimane a disposizione”.