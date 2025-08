Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti tra i Giganti della Sila e al Casino Mollo

- Advertisement -

COSENZA – Partono le Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte. Sono in tutto 400 le iniziative che si svolgeranno in tutta Italia da agosto a settembre.

Anche in provincia di Cosenza non mancano gli appuntamenti che si svolgeranno da oggi, 2 agosto fino al 7 settembre, nel polmone verde dei Giganti della Sila, area naturale protetta situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila, e presso il Casino Mollo, seicentesco casino di caccia donato al FAI da Giovanna, Beatrice e Maria Silvia Mollo nel 2016 e oggi al centro di un importante progetto di restauro e valorizzazione, in cui sono stati inaugurati il 15 luglio nuovi spazi e servizi di accoglienza per il pubblico.

Il programma degli eventi delle Sere FAI d’Estate

Il 2, 12, 16 e 23 agosto alle 21 i partecipanti verranno coinvolti in un’emozionante esperienza guidata dall’esperto astrofilo Francesco Veltri, che illustrerà le meraviglie del cielo attraverso un’osservazione astronomica a occhio nudo: un appassionante viaggio alla scoperta di stelle, costellazioni e miti sotto il cielo dei Giganti della Sila, che faranno da sfondo a una passeggiata in notturna dal grande fascino.

Il 3, 14, 24 e 31 agosto alle 17 l’appuntamento è con il trekking al tramonto che si svolgerà intorno al bosco de I Giganti della Sila con un piacevole percorso, ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano conoscere il territorio circostante la Riserva.

Il 4 agosto e 7 settembre, dalle ore 17 alle 19, invece, si continua con “Le musiche tradizionali della Calabria tra i Giganti della Sila”. A esibirsi alla Riserva de I Giganti della Sila sarà Francesco Denaro, musicista e profondo conoscitore di musica di tradizione orale calabrese e del Sud Italia in generale, che per l’occasione suonerà la chitarra battente e la lira calabrese e cretese, strumenti che sono parte del patrimonio culturale immateriale della Calabria.

Il 9 e 17 agosto, ore 18, infine, è prevista una sessione di immersione forestale, uno speciale percorso nella Riserva I Giganti della Sila per una passeggiata rilassante attraverso la quale i partecipanti si addentreranno gradualmente all’interno del bosco, accompagnati dalla guida Tommaso Talerico.