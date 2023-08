Sere Fai d’estate alla Riserva ‘I Giganti della Sila’: natura, suoni, benessere e trekking al tramonto

SPEZZANO SILA (CS) – Anche quest’anno tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici.

Ricco e variegato il programma degli eventi che, nel mese di agosto e fino a inizio settembre, verranno proposti al calar del sole e in notturna nell’affascinante cornice de I Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), bosco monumentale affidato in concessione al FAI dal Parco Nazionale della Sila nel 2016 dove si conservano alberi secolari, dal tronco largo 2 metri e dall’età straordinaria di 350 anni. Una selva di pini larici e aceri montani piantata nel Seicento dai Baroni Mollo, proprietari del vicino Casino, donato dalla stessa famiglia al FAI. Oggi la pineta è una riserva naturale biogenetica, dove l’intervento umano ha il solo scopo di lasciare che la natura faccia il suo corso.

“Benessere in natura: sessione di yoga”

Dopo il primo evento lo scorso 4 agosto, sarà replicato giovedì 17 agosto “Benessere in natura: sessione di yoga”, un appuntamento dedicato al risveglio del corpo e dello spirito, grazie a una sessione speciale di yoga ai piedi dei pini larici più antichi d’Europa, guidata dall’istruttrice Maria Assunta Brogno dell’Associazione Atma Namastè ODV. La disciplina è basata su esercizi e pratiche che hanno l’obiettivo di controllare la mente e dominare il corpo ed è adatta a ogni età. I benefici sono molteplici e si amplificano se lo yoga è praticato all’aperto, a contatto con la natura. Ai partecipanti è richiesto di indossare un abbigliamento comodo e portare con sé un tappetino. Biglietti di ingresso: Intero 20 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni), Studenti fino a 25 anni e Residenti 15 €; Iscritti FAI 10 €.

“Astronomi per una notte”

Come sempre molto attese e apprezzate le osservazioni notturne del cielo estivo della rassegna “Astronomi per una notte”, in programma domenica 13 e sabato 26 agosto, alle ore 21. Durante le serate verrà proposta un’emozionante esperienza guidata dall’esperto astrofilo Francesco Veltri, che illustrerà le meraviglie del cielo attraverso un’osservazione astronomica a occhio nudo: un appassionante viaggio alla scoperta di stelle, costellazioni e miti sotto il cielo dei Giganti della Sila, che faranno da sfondo a una passeggiata in notturna dal grande fascino. Biglietti di ingresso: Intero 20 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni), Studenti fino a 25 anni e Residenti 15 €; Iscritti FAI 10 €.

“Benessere in natura: immersione forestale”

Giovedì 10 e mercoledì 16 agosto, alle ore 18, verrà proposta “Benessere in natura: immersione forestale”, una passeggiata rilassante e gradualmente immersiva all’interno del bosco della Riserva. Accompagnati dalla guida del Parco Nazionale della Sila Tommaso Talerico, i partecipanti potranno “connettersi” con la natura attraverso le sensazioni fisiche avvertite: i colori, gli odori, i suoni distensivi del bosco primordiale forniscono alla mente una piacevole pausa, ripristinando le energie psicofisiche del corpo e aiutando a ridurre ansia, stress e cattivo umore. Il contatto della pelle con la vegetazione circostante e il ritmo respiratorio in sintonia con quello della vita nel bosco attivano inoltre molti stimoli sensoriali con ricadute benefiche sulle funzioni vitali. Biglietti di ingresso: Intero 20 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni), Studenti fino a 25 anni e Residenti 15 €; Iscritti FAI 10 €.

“Trekking al tramonto”

Lunedì 14 e domenica 20 agosto l’appuntamento sarà con “Trekking al tramonto”, un piacevole percorso di 6 chilometri, della durata di circa 4 ore e di difficoltà T (turistica), ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano conoscere il territorio circostante la Riserva, con partenza alle ore 17. L’itinerario, che al calar del sole offre scenari molto pittoreschi, sarà guidato da Tommaso Talerico e consentirà agli escursionisti di immergersi nella meraviglia dell’altipiano, alla scoperta delle sue peculiarità naturalistiche e paesaggistiche, rappresentative della biodiversità del Parco Nazionale della Sila. Ma non solo: l’attraversamento della storica “difesa di Fallistro” consentirà ai partecipanti di ripercorrere alcuni episodi chiave della storia della Sila, legati soprattutto alla contesa della proprietà terriera e al tentativo di superamento delle logiche del latifondo. Il racconto spazierà dai fratelli Bandiera fino al secolo scorso quando, dopo la liberazione d’Italia, si diede inizio alla riforma agraria silana e nacque l’Opera di Valorizzazione della Sila (O.V.S.). Il trekking si concluderà con la visita guidata all’interno della Riserva I Giganti della Sila, punto di partenza e di ritorno del percorso. Biglietti di ingresso: Intero 20 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni), Studenti fino a 25 anni e Residenti 15 €; Iscritti FAI 10 €.

“Ti Racconto un Suono”

Sabato 2 settembre le “Sere FAI d’Estate” ai Giganti della Sila si chiuderanno tra le note, grazie alla rassegna musicale “Ti Racconto un Suono”, promossa dall’Associazione Eclettica, che prevede un appuntamento dedicato alla musica nella natura, a impatto zero: protagonisti saranno un pianoforte e i direttori artistici della rassegna – Lorenzo Maria Aronne e Mattia Salemme – che si esibiranno all’ombra degli alberi plurisecolari della Riserva. Durante il concerto, che prenderà il via alle ore 16, verranno proposti brani di alcuni tra i più importanti compositori della storia della musica, quali Bach, Chopin, Beethoven, Schubert, Gershwin, Debussy, Verdi, alternati al racconto di aneddoti e curiosità sugli stessi. Il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo dopo aver effettuato la visita guidata al Bene del FAI. Le visite verranno proposte dalle ore 10 alle 15, una all’ora. Biglietti visita guidata: Intero 10 €; Ridotto (ragazzi 6-18 anni) e Studenti fino a 25 anni 6 €; Iscritti FAI e Residenti 5 €. Concerto “Ti Racconto un Suono”: gratuito per coloro che parteciperanno alla visita guidata al Bene.