Sequestrata nel Cosentino struttura abusiva in zona sottoposta a vincolo idrogeologico

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Un’opera edilizia, realizzata secondo quanto accertato in difformità del permesso a costruire, è stata sequestrata in località “Vannefora” nel Comune di San Nicola Arcella dai carabinieri forestali che hanno denunciato il committente dei lavori, la ditta esecutrice e il tecnico progettista.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo effettuato nel cantiere dove era stato realizzato il manufatto e dove era stato eseguito anche uno sbancamento di terreno. Dai rilievi effettuati è emerso che la struttura era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e sismico in violazione ed in assenza della prescritta autorizzazione.