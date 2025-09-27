HomeIonio

Secca di Amendolara, il Parco marino diventa polo di ricerca e turismo sostenibile

Il protocollo d'intesa firmato ieri tra l’Ente Provincia di Cosenza, l’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) e la Stazione zoologica Anton Dohrn

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Dal mito omerico dell’Isola di Ogigia, dimora della Ninfa Calipso e tra i 100 MID della Calabria Straordinaria, al Parco marino di recente istituzione, scrigno di biodiversità e identità, la Secca di Amendolara non soltanto è un patrimonio da promuovere, valorizzare e fruire consapevolmente ma diventa il perno di una strategia complessiva per costruire, attraverso importanti sinergie istituzionali, un’unica destinazione turistico-esperienziale. In questa cornice e con questi obiettivi, attraverso l’importante protocollo d’intesa al firmato ieri tra l’Ente Provincia di Cosenza, l’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) e la Stazione zoologica Anton Dohrn diamo ufficialmente il via ad un importante percorso di collaborazione per la promozione di questo territorio e del suo straordinario patrimonio.

Succurro: “massima attenzione a temi tutela risorse naturali”

È quanto ha sottolineato la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro consegnando ufficialmente ieri (venerdì 26) l’immobile di Piazza Venezia, ex sede del Liceo Classico, nuova sede del Parco Marino della Secca di Amendolara, evidenziando l’attenzione dell’istituzione provinciale, pur al di là delle sue competenze, rispetto al tema della salvaguardia e della fruizione ordinata delle risorse naturali territorio. «Siamo felici e certi – ha aggiunto – che, così come avvenuto a seguito dell’altra importante concessione del sito dell’ex centro velico oggi sede di uno degli istituti di ricerca più antichi, prestigiosi ed importanti d’Italia e d’Europa, anche quello di oggi diventerà il punto di partenza ulteriori prospettive di crescita e sviluppo».

Obiettivi comuni: salvaguardia ambiente e aree protette

Il protocollo d’intesa sottoscritto oggi ad Amendolara si fonda sulla condivisione inter-istituzionale di obiettivi comuni: la tutela e la salvaguardia ambientale, la valorizzazione del patrimonio identitario e distintivo e il rafforzamento della governance condivisa delle aree protette.

Alla presenza di Antonello Ciminelli, coordinatore del Parco Marino della Secca, del dirigete provinciale al patrimonio Giuseppe Meranda, del consigliere provinciale Tiziana Battafarano, insieme alla Presidente Succurro hanno siglato il protocollo d’intesa, il direttore dell’EPMRC Raffaele Greco che ha ringraziato l’Ente Provincia «per la sensibilità dimostrata con la concessione dell’immobile che – ha scandito Greco – ci impegneremo a valorizzare per continuare a consolidare, nei e con i territori, un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile attraverso la promozione e la fruizione delle straordinarie risorse naturali e culturali del territorio»; e Teresa Romeo, direttrice della Stazione zoologica Anton Dohrn – sede Calabria che ha illustrato il percorso di riqualificazione avviato con l’ex centro velico ed il coinvolgimento numerosi ricercatori da tutta Italia, coinvolgendo la comunità e mettendo in campo diverse iniziative di divulgazione e formazione, a partire dalle scuole.

Greco: “così favoriamo turismo responsabile e durevole”

«Quello di oggi – ha detto il Direttore Generale dell’EPMR Greco, ribadendo la gratitudine alla Provincia di Cosenza ed alla Presidente Succurro – è per noi un ulteriore tassello nel percorso che vede ormai da tempo l’Ente Parchi Marini Regionali potenziare la propria articolazione operativa sui territori, migliorando quindi le proprie funzioni di coordinamento, vigilanza e fruizione delle aree protette, nella visione più ampia, portata avanti dalla Regione Calabria, di favorire turismo e sviluppo eco-sostenibile, responsabile e durevole».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spreco alimentare: l’Italia migliora ma resta indietro in Europa, Sud maglia nera

Italia
ROMA - Nel 2025, a 10 anni dall'approvazione dell'Agenda Onu 2030 e a 9 anni dalla legge Gadda sullo spreco del cibo, l'Italia migliora...

Beccati mentre irrigavano una maxi piantagione di marijuana: due uomini arrestati

Calabria
PLATI' (RC) - Non si ferma la lotta dei Carabinieri al narcotraffico nella Locride. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Locri, affiancati...
Corteo_gaza_telesio

«ATP Cosenza ordina di segnalare cortei studenteschi pro-Palestina, vergognoso». La denuncia Usb

Area Urbana
COSENZA - «Inacettabile e vergognosa. Semplicemente tale! Così è la nota che ci è stata segnalata arrivare ieri nelle scuole della provincia da parte...

Fondi per le strade calabresi: Cosenza ottiene oltre 17 milioni dal Ministero

Area Urbana
ROMA - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di...

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato con ustioni gravi

Calabria
BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37471Area Urbana22586Provincia19945Italia8045Sport3883Tirreno2977Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Italia

Spreco alimentare: l’Italia migliora ma resta indietro in Europa, Sud maglia...

ROMA - Nel 2025, a 10 anni dall'approvazione dell'Agenda Onu 2030 e a 9 anni dalla legge Gadda sullo spreco del cibo, l'Italia migliora...
Calabria

Beccati mentre irrigavano una maxi piantagione di marijuana: due uomini arrestati

PLATI' (RC) - Non si ferma la lotta dei Carabinieri al narcotraffico nella Locride. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Locri, affiancati...
Corteo_gaza_telesio
Area Urbana

«ATP Cosenza ordina di segnalare cortei studenteschi pro-Palestina, vergognoso». La denuncia...

COSENZA - «Inacettabile e vergognosa. Semplicemente tale! Così è la nota che ci è stata segnalata arrivare ieri nelle scuole della provincia da parte...
Area Urbana

Fondi per le strade calabresi: Cosenza ottiene oltre 17 milioni dal...

ROMA - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, per interventi di...
Calabria

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato...

BELVEDERE SPINELLO (KR) - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio...
Provincia

Dipignano, Giaccari promuove l’apertura di un centro anziani comunale

DIPIGNANO (CS) - "Dipignano, come dimostrano i dati degli ultimi anni, segue la tendenza nazionale, cresce l'età media e la popolazione è formata sempre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA