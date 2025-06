“Se non ora quando?”: a Marzi le donne protagoniste di un cambiamento culturale e sociale

- Advertisement -

MARZI (CS) – Nel cuore della Calabria, tra le colline della provincia di Cosenza, nasce e cresce una bellissima realtà fatta di impegno, passione e senso civico. È il comitato civico “Se non ora quando?”, attivo nel comune di Marzi, fondato da un gruppo di donne fortemente motivate che hanno deciso di prendersi cura della propria comunità e del territorio in cui vivono. Lontano dai riflettori ma vicino ai bisogni reali della gente, il comitato si ispira a principi saldi: legalità, non violenza, parità di genere, inclusione, accoglienza, sostenibilità ambientale e rispetto della persona. Una visione ampia, ecologica, intergenerazionale e profondamente umana che mira a una rinascita culturale ed educativa del territorio.

Una mostra itinerante per le madri costituenti

Uno dei momenti più significativi del percorso del comitato è stata l’organizzazione, lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, di una mostra-convegno dedicata alle 21 Madri Costituenti della Repubblica Italiana. L’evento, ospitato a Marzi, ha riscosso un grande successo di pubblico e attenzione mediatica.

Grazie alla collaborazione con l’AIPARC di Cosenza, la mostra si è trasformata in un percorso itinerante, ricevendo inviti da diverse città e associazioni. Le tappe toccate finora includono Lamezia Terme, Cosenza (ITIS Monaco), Cassano Ionio, Rende (Auser), San Fili, Aiello Calabro, Amendolara, Montalto Uffugo, Corigliano Calabro, Casali del Manco e Nicastro.

Un grande merito va anche alle attiviste Nella Matta, scrittrice, e Rosa Principe, docente, che con il loro contributo culturale e pedagogico hanno rafforzato la portata del messaggio portato avanti dal comitato.

Il “Laboratorio Sociale Maria Chindamo”

Dal lavoro del comitato è nato anche il Laboratorio Sociale “Maria Chindamo”, dedicato alla memoria dell’imprenditrice calabrese vittima della mafia. Una casa simbolica, pensata per valorizzare il lavoro artigianale delle donne: “per le mani delle donne che sanno fare di un filo una trama preziosa, per il cuore riflesso in ogni punto del ricamo”. Un tributo alla sapienza antica femminile e alla capacità di cura che diventa impegno sociale.

Impegno civile e solidarietà internazionale

Oltre all’attività culturale, “Se non ora quando?” è attivo anche sul fronte della solidarietà. Il comitato ha promosso campagne di sensibilizzazione a sostegno dei popoli oppressi e delle vittime di guerra, offrendo la propria voce a chi non ne ha.