Scuola, la denuncia: «nel Cosentino si inizia senza assistenti alla comunicazione per studenti disabili»

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia pervenutaci in redazione da parte degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione della provincia di Cosenza:

“Siamo assistenti all’autonomia e alla comunicazione esperte in lingua dei segni della provincia di Cosenza, operiamo sul territorio da circa 10 anni nelle scuole di ogni ordine e grado. Seguiamo alunni e studenti con disabilità sensoriali gravi e ad oggi i nostri studenti sono da soli in classe per le continue negligenze da parte delle istituzioni territoriali. Per diverso tempo, per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, la regione ha affidato il servizio alla provincia che tra alti e bassi lo ha gestito fino a giugno dell’anno scolastico 2022/23 appena terminato.

Per mancanza di personale amministrativo, l’ente provinciale la fine di agosto ha deciso di pubblicare, senza preavviso, un bando per affidare ad una cooperativa esterna il suddetto servizio. Questo bando con scadenza il 6 settembre 2023 (ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico), il “caso” ha voluto andasse deserto.

Diverse famiglie allarmate dalla quasi certa assenza dell’operatore sin dal primo giorno di scuola, si sono recate presso l’ufficio competente a chiedere chiarimenti e sollecitare che tutto ciò non avvenisse e garantire ai priori figli il diritto all’istruzione e alla piena inclusione sin da subito, come previsto dal art.33 della nostra Costituzione. Oltretutto noi operatori dopo 3 mesi di non lavoro, non retribuito, non sappiamo quali saranno le nostre sorti, crediamo sia un nostro diritto essere informate, visto che ad oggi le uniche notizie note sono discordanti e poco chiare. In tutto ciò – concludono – l’ente regionale è a conoscenza di tutto questo?”