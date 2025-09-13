Scuola e impresa si incontrano grazie alla Camera di Commercio di Cosenza, al via #MentorTour

- Advertisement -

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza dà la possibilità di mettere in contatto studenti delle scuole secondarie e degli ITS della provincia di Cosenza con il mondo delle imprese locali. Lo fa attraverso il progetto #MentorTour che permette di organizzare, entro dicembre 2025, visite aziendali guidate attraverso le quali gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino l’organizzazione, i processi produttivi e le prospettive di sviluppo delle aziende del territorio.

Il progetto nasce con l’intento di favorire la conoscenza diretta delle realtà produttive di Cosenza e provincia, di stimolare competenze utili alla transizione scuola–lavoro e di offrire agli imprenditori l’occasione di raccontare la propria esperienza e trasmettere valori e visione. #MentorTour vuole essere anche l’occasione per creare un ponte tra giovani talenti e imprese locali. Le aziende che aderiranno al #MentorTour della Camera di Commercio di Cosenza potranno, dal loro canto, aumentare la propria visibilità e reputazione sul territorio, incontrare studenti e futuri professionisti, contribuire concretamente a un progetto di orientamento e formazione e rafforzare la propria immagine legandosi a una best practice riconosciuta.

Al via #MentorTour, come partecipare

Le imprese interessate a partecipare al progetto possono candidarsi compilando il modulo di adesione online disponibile sul sito della Camera di Commercio di Cosenza. Per ulteriori informazioni le aziende possono consultare il sito della Camera di Commercio o contattare l’Ufficio Gestione Outside del Personale – Occupazione e Placement.