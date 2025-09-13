HomeProvincia

Scuola e impresa si incontrano grazie alla Camera di Commercio di Cosenza, al via #MentorTour

Il progetto permette di organizzare, entro dicembre 2025, visite aziendali guidate attraverso le quali gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino l’organizzazione, i processi produttivi e le prospettive di sviluppo delle aziende di Cosenza e provincia

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza dà la possibilità di mettere in contatto studenti delle scuole secondarie e degli ITS della provincia di Cosenza con il mondo delle imprese locali. Lo fa attraverso il progetto #MentorTour che permette di organizzare, entro dicembre 2025, visite aziendali guidate attraverso le quali gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino l’organizzazione, i processi produttivi e le prospettive di sviluppo delle aziende del territorio.

Il progetto nasce con l’intento di favorire la conoscenza diretta delle realtà produttive di Cosenza e provincia, di stimolare competenze utili alla transizione scuola–lavoro e di offrire agli imprenditori l’occasione di raccontare la propria esperienza e trasmettere valori e visione. #MentorTour vuole essere anche l’occasione per creare un ponte tra giovani talenti e imprese locali. Le aziende che aderiranno al #MentorTour della Camera di Commercio di Cosenza potranno, dal loro canto, aumentare la propria visibilità e reputazione sul territorio, incontrare studenti e futuri professionisti, contribuire concretamente a un progetto di orientamento e formazione e rafforzare la propria immagine legandosi a una best practice riconosciuta.

Al via #MentorTour, come partecipare

Le imprese interessate a partecipare al progetto possono candidarsi compilando il modulo di adesione online disponibile sul sito della Camera di Commercio di Cosenza. Per ulteriori informazioni le aziende possono consultare il sito della Camera di Commercio o contattare l’Ufficio Gestione Outside del Personale – Occupazione e Placement.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

catanzaro UMG Universita magna graecia

Uno spazio di culto islamico all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Rettore «segnale di inclusione»

Calabria
CATANZARO - L'UMG di Catanzaro sarà il primo ateneo in Italia ad ospitare un'area di culto per i fedeli di religione islamica. All'interno dell'Edificio...
tari tassa rifiuti

Cosenza, impossibile pagare la TARI. Il Comune interviene: «Bollettini pagabili da un mese»

Area Urbana
COSENZA - Il Comune di Cosenza interviene sulla questione, sollevata da alcuni cittadini, sull'impossibilità di pagare la TARI 2024. In particolare il settore tributi...
Cosenza Festa del Cioccolato

Cosenza, ad ottobre torna la Festa del Cioccolato. Caruso: «Ben oltre i record dell’anno...

Area Urbana
COSENZA - Torna il 24, 25 e 26 ottobre la Festa del Cioccolato a Cosenza. "Quest'anno, sono certo andremo ben oltre i numeri record...
Civita Borghi della lettura

Civita entra nel circuito dei “Borghi della Lettura”: un punto di promozione culturale

Provincia
CIVITA (CS) - Civita entra tra i "Borghi della Lettura", circuito turistico-culturale nato nel 2015 per valorizzare e recuperare i piccoli borghi italiani, spesso dimenticati....
Sibari postazione 118

Cassano Ionio: dopo un’estate con oltre 200 interventi, a Sibari arriva una seconda postazione...

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Sono ben 200 gli interventi effettuati tra il 4 agosto e il 6 settembre nell'area di Sibari e nei centri...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37332Area Urbana22432Provincia19894Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1464
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

tari tassa rifiuti
Area Urbana

Cosenza, impossibile pagare la TARI. Il Comune interviene: «Bollettini pagabili da...

COSENZA - Il Comune di Cosenza interviene sulla questione, sollevata da alcuni cittadini, sull'impossibilità di pagare la TARI 2024. In particolare il settore tributi...
Cosenza Festa del Cioccolato
Area Urbana

Cosenza, ad ottobre torna la Festa del Cioccolato. Caruso: «Ben oltre...

COSENZA - Torna il 24, 25 e 26 ottobre la Festa del Cioccolato a Cosenza. "Quest'anno, sono certo andremo ben oltre i numeri record...
Civita Borghi della lettura
Provincia

Civita entra nel circuito dei “Borghi della Lettura”: un punto di...

CIVITA (CS) - Civita entra tra i "Borghi della Lettura", circuito turistico-culturale nato nel 2015 per valorizzare e recuperare i piccoli borghi italiani, spesso dimenticati....
Sibari postazione 118
Ionio

Cassano Ionio: dopo un’estate con oltre 200 interventi, a Sibari arriva...

CASSANO IONIO (CS) - Sono ben 200 gli interventi effettuati tra il 4 agosto e il 6 settembre nell'area di Sibari e nei centri...
Premio Fabrizio De Andrè Sasà Calabrese
Provincia

Premio Fabrizio De Andrè, in finale a rappresentare la Calabria ci...

CASTROVILLARI (CS) - Sasà Calabrese, il talentuoso cantautore di Castrovillari, arriva in finale al Premio Fabrizio De Andrè. È stato selezionato, infatti, tra i...
Pasquale-Tridico
Calabria

Regionali, Tridico è sicuro di sè: «Stiamo andando veramente forte, entusiasmo...

LAMEZIA TERME (VV) - "La rimonta? Quale, quella di Occhiuto verso di me o a cosa si riferisce? Io vedo un entusiasmo enorme dappertutto....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA