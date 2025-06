Scossa di terremoto nel Cosentino: magnitudo 2.6, paura ma nessun danno

- Advertisement -

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nella zona di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza. Il sisma, di magnitudo ML 2.6, è stato rilevato alle 10:32 (ora italiana), con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a est del centro abitato.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il terremoto si è verificato a una profondità di 13 chilometri, con coordinate geografiche 39.5603 di latitudine e 16.3932 di longitudine.

La scossa, avvertita in maniera lieve in alcune zone limitrofe, non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose. Alcuni residenti hanno riferito di averlo percepito in modo piuttosto intenso, ma non si sono registrati momenti di panico né richieste di intervento ai vigili del fuoco.