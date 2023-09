Scoppia un vasto incendio a Trebisacce. Il sindaco: «emergenza non ancora rientrata»

TREBISACCE (CS) – L’incendio scoppiato a Trebisacce, in località Santa Maria, Mostarico e San Giuseppe “è al momento sotto controllo” ma “l’emergenza non è ancora rientrata”.

È quanto fa sapere il Sindaco Alex Aurelio che da questa mattina (mercoledì 27) sta presenziando alle operazioni di spegnimento dell’incendio ad opera dei Vigili del Fuoco, dei volontari afferenti alle associazioni Protezione Civile e Misericordia di Trebisacce, agli operari del Comune e alla Polizia Municipale.

“Sono ancora operativi i due canadair messi a disposizione dalla Regione Calabria e l’elicottero di Calabria Verde. La parte a ridosso delle abitazioni non desta particolari preoccupazioni; l’azienda agricola non è stata raggiunta dalle fiamme. L’intera area interessata dal rogo è monitorata dalle forze dell’ordine. In stretto e costante contatto con la Prociv regionale, le località Santa Maria, Mostarico e San Giuseppe saranno monitorate per l’intera notte per seguire l’evolversi della situazione”.