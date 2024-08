Scoppia un altro vasto incendio incendio a Castrovillari: canadair in azione

CASTROVILLARI (CS) – Un altro vasto incendio, dopo quello che ieri sera ha lambito il carcere, è scoppiato questo pomeriggio a Castrovillari. Il rogo si sta espandendo nella zona di Monte Sant’Angelo, una pineta ridosso delle abitazioni nella zona nord. I vigili del fuoco sono in azione in queste ore con mezzi di terra e un canadair. Sul posto presenti anche gli operatori di Calabria Verde sono a lavoro per domare le fiamme che stanno lambendo anche alcune abitazioni.

