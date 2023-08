Scoperta una maxi-piantagione di marijuana nel Cosentino, arrestato 33enne – VIDEO

SAN DEMETRIO DI NINEA (CS) – Nel Comune di San Donato di Ninea i carabinieri hanno scoperto una maxi piantagione di marijuana accuratamente occultata tra la vegetazione naturale composta da alberi alti e folti.

Dagli elementi info-investigativi acquisiti dai militari dell’Arma, in una zona molto isolata lontana da strade ed abitazioni limitrofa al Cozzo del Pellegrino, i carabinieri hanno trovato 2492 piante di marijuana in perfetto stato vegetativo e di altezza compresa tra i 60 e 180 cm, distribuite in più terrazzamenti e con un sistema di irrigazione artigianale ben congegnato collegato direttamente ad una fonte di acqua sorgiva.

Dopo aver trovato la piantagione, i cacciatori di Calabria, esperti nello specifico settore, si sono appostati per giorni confondendosi nella fitta vegetazione fin quando hanno notato un soggetto che, dimorante in una tenda di fortuna posta a circa 200 metri, si è avvicinato all’impianto di irrigazione per poi controllare la crescita delle piante. È stato in quel momento che l’uomo, 33enne di origine albanese, è stato bloccato ed identificato. Il soggetto è stato arrestato in flagranza per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ed immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.

I carabinieri hanno proceduto a distruggere in sicurezza parte delle numerose piante trovate, campionandone altre per gli opportuni accertamenti di natura tecnica che saranno svolti dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia per definire il quantitativo di principio attivo presente.