VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Un violento impatto tra un’Audi ed un Suv Toyota è avvenuto ieri sera lungo la Strada provinciale 180 nei pressi di Vaccarizzo Albanese. Su una delle auto coinvolte, che per cause in corso di accertamento, si sono scontrate quasi frontalmente, viaggiava il sindaco del piccolo centro arbëreshë di Vaccarizzo Albese Antonio Piromallo, mentre nell’altra vettura c’erano alcuni giovani. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che hanno consentito ai sanitati del 118, giunti sul posto, di soccorrere il primo cittadino, rimasto ferito e trasferirlo nello spoke di Corigliano-Rossano. Illesi invece gli occupanti dell’altra auto. Solo per uno di loro leggere contusioni.

- Pubblicità sky-