Scontro frontale nella galleria ‘Crocetta’ tra un mezzo dell’Anas e un’auto

COSENZA – Un brutto incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato poco dopo l’ora di pranzo all’interno della galleria ‘Crocetta’ lungo la statale 107 Silana Crotonese. Secondo quanto si apprende, per cause in corso di accertamento, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra un mezzo con a bordo alcuni operai dell’Anas, che procedeva in direzione Cosenza ed un’auto, una Fiat 500X blu, che invece procedeva in direzione Paola.

Sul posto sono arrivate comunque due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell'Anas. Il traffico, al momento, non è bloccato e si procede a senso alternato nell'attesa che vengano effettuati tutti i rilievi del caso e rimossi i mezzi incidentati. Ci sarebbero solo alcuni feriti lievi. Tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti, infatti, sarebbero usciti illesi dai mezzi rimasti incidentati all'interno della Galleria Crocetta sulla corsia verso Paola.