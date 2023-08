Scontro auto moto sulla 107 a San Fili, muore centauro 22enne: gravissima una 21enne

SAN FILI (CS) – Tragedia nelle notte sulla strada statale 107 all’altezza di San Fili in prossimità dell’autovelox. Uno schianto mortale tra auto e moto dove ha perso la vita un centauro di 22 anni. A bordo del veicolo a due ruote, insieme al ragazzo, c’era anche una 21enne, F.C. di Montalto, ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni.

I due giovani sopraggiungevano da Paola direzione Cosenza. Sul posto della tragedia oltre ai sanitari sono intervenuti squadre Anas, vigili del fuoco e carabinieri. La procura di Cosenza ha preso in carico la vicenda per far luce sulla drammatica dinamica del sinistro.